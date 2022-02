Classifica Sanremo 2022, Gianni Morandi sul podio. Attesa per il duetto con Mousse T

Podio per 'Apri tutte le porte' di Gianni Morandi, che con la canzone di Jovanotti concquista il terzo posto della classifica provvisoria di questo Sanremo 2022. Prima dell' "eterno ragazzo di Monghidoro" - stando ai risultati dopo la terza serata di Festival - guidano la gara Mahmood e Blanco - con la loro 'Brividi' e a seguire Elisa, in lizza con 'O forse sei tu'.

Intanto Jovanotti fa il tifo, in modo sfegatato per Morandi e attraverso i social invita a votarlo. L'artista bolognese è infatti in gara proprio con una canzone di Lorenzo. Ieri sera portata sul palco con una travolgente energia, guadagnandosi la standing ovation del pubblico. Per la quarta serata del Festival al via tra poche ore, Gianni Morandi ha in serbo un duetto con Mousse T, canterà un "Medley

Classifica provvisoria Sanremo 2022 (dopo la terza puntata):