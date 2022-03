Dove comprare a Bologna le colombe artigianali migliori

Pasqua si avvicina e la corsa all'acquisto del classico dolce a forma di colomba è gia iniziata! Ma dove compare quelle artigianali, da far leccare i baffi? Pasticcerie e forni a Bologna abbondano, ma ecco i nostri consigli per andare sempre sul sicuro!

Sicuramente la pasticceria di Gino Fabbri La Caramella in via Cadriano produce colombe apprezzatissime sotto le Torri. Non da meno la Pasticceria Sebastiamo Caridi in via Manzoni 2, che l'anno scorso ha vinto il contest 'Divina Colomba', nella categoria dolce tradizionale. Il Forno Brisa e il Panificio Atti sono forni bolognesi, la cui fama li precede: tradizione e innovazione trovano in entrambi i posti ampio spazio. La Pasticceria Cuppi, alla Bolognina, propone colombe in varie versioni, con farciture o senza...non resta che scegliere! Non da meno il Laboratorio Cavallari della Cremeria Santo Stefano in via Santo Stefano, che propone gusti unici e originali.