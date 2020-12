In tavola a Capodanno il baccalà 'stellato' : la ricetta di Gianluca Renzi e Domenico Stile

Per molti è tradizione mangiare il baccalà a Capodanno. Un alimento che può essere cucinato in mille modi, e noi vi proponiamo la ricetta stellata di Gianluca Renzi e Domenico Stile. Un piatto originale e molto particolare, da servire in un giorno speciale!

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di baccalà dissalato

un chilo di panko (panatura a fiocchi tipica della cucina giapponese)ù

240 gr di albume

120 gr di farina 00

una trentina di carciofi

4 spicchi di aglio in camicia

6 arance

4 mandarini

3 limoni

3 pompelmi

3 lime

240 gr mozzarella di bufala

150 gr panna fresca al 50% di grassi

mazzetto di mentuccia romana

olio extra vergine di oliva qb

olio di semi di girasole per friggere qb

Procedimento

Pulire i carciofi dalle foglie esterne e dalla peluria interna. Condire con olio evo, aglio, mentuccia e cuocerli al forno a vapore a 64 gradi per 50 minuti Terminata la cottura frullare i carciofi con l’olio di cottura e raffreddare.

Per la salsa agli agrumi

Pelare e sbollentare le bucce per 5 volte, frullarle insieme ai succhi ed emulsionare con olio evo. Aggiustare di sale. Tagliare la mozzarella a striscioline e aggiungere la panna. Salare e pepare.

Baccalà

Sporzionare il baccalà dissalato. Infarinarlo, passarlo nell’albume lievemente montato ed infine nel panko. Friggere il baccalà finché non risulta croccante e ben dorato ed infine salarlo. Servirlo con la crema di carciofi scaldata, qualche punto di salsa agli agrumi, la stracciatella di bufala e germogli a decorare il piatto.

Fonte ricetta: www.scattidigusto.it/