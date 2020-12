Ricette di Natale: il vitello all’olio dello chef Fabrizio Albini

Lo Chef bresciano 44enne, propone un secondo per la tavola natalizia scegliendo i guanciali di vitello. Un piatto gustoso e particolare, adatto per un pranzo, o una cena, in stile natalizio!

Tempi

Tempo di preparazione: 95 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Ingredienti

4 guanciali di vitello

2 l brodo vegetale

sedano

1 carota

2 cipolle

2 spicchi aglio

20 foglie di prezzemolo

20 gr capperi dissalati

100 gr alici sottolio

100 g olio extravergine di oliva fruttato

1 dl Franciacorta Doc

Procedimento

Marinare a freddo per 30 minuti i guanciali in olio evo, capperi e alici In una padella scaldare un filo di olio e aglio e rosolare la carne Togliere la carne, deglassare e aggiungere la marinatura e tutti gli altri ingredienti, escluso il prezzemolo Coprire quindi la carne e cuocere dolcemente fino a consistenza burrosa Montare la salsa finale con una manciata di parmigiano reggiano e un pizzico di pan grattato Tagliare i guanciali a fette alte un centimetro e scaldarle nella salsa ottenuta Servire ben caldo con una spruzzata di prezzemolo trito e un filo di olio extravergine di oliva

Fonte ricetta: www.sfizioso.it