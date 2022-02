Carnevale: come risparmiare con i coriandoli 'fai da te'

Carnevale è alle porte e tutti i bambini, ma non solo, si stanno preparando per indossare le maschere che tanto amano. Tra dolci e frittelle fervono i preparativi, ma per risparmiare qualcosina è possibile organizzarsi in casa e creare personalmente addobbi e coriandoli. Ma come fare i coriandoli? Scopriamolo insieme...

Coriandoli fai da te

Per fare i coriandoli, occorre innanzitutto procurarsi più carta possibile, che può essere recuperata da quotidiani, riviste, depliant pubblicitari e così via E' poi necessario munirsi di forbici, con le quale bisogna tagliare delle strisce larghe uno o due centimetri Sovrapporre varie strisce e con la bucatrice per quaderni ad anelli, possiamo poi realizzare molti coriandoli

Nel caso in cui non si disponga della bucatrice, i cerchi possono essere ottenute con le forbici. Altra soluzione è quella di ripiegare su se stesse le strisce ottenendo una forma a zig-zag o a fisarmonica: tagliando sulla diagonali di ogni piega, si possono ottenere dei coriandoli triangolari... e il gioco è fatto!