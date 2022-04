SPID? Ecco il tutorial (originale) per gli anziani bolognesi : guarda il VIDEO

E' stata Dry-Art a realizzare per il Quartiere Borgo Panigale-Reno un video per aiutare gli anziani a comprendere le funzionalità e le modalità di attivazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale

Dry-Art ha realizzato per il Quartiere Borgo Panigale-Reno un video per aiutare gli anziani e le anziane a comprendere le funzionalità e le modalità di attivazione dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Un video divertente ma esplicativo, che mostrando la quotidianità vuole aiutare gli anziani a capire come registrarsi, e avere quindi un'identita digitale.

Come si legge in una nota, l"’iniziativa nasce da una collaudata esperienza dell’associazione nell’ambito dell’assistenza digitale, molti sono gli sportelli e le formazioni attivate sul territorio bolognese per supportare i cittadini e le cittadine nell’espletamento dei servizi online della Pubblica Amministrazion - si legge - Il lockdown ha messo in luce alcune criticità dal forte impatto sociale, soprattutto riguardo al rapporto tra fasce fragili della popolazione e digitale. Sicuramente le persone immigrate e la terza età hanno sofferto maggiormente il passaggio repentino sul web di tutta la socialità e di buona parte dei servizi. Con il Quartiere Borgo Panigale-Reno, dove da alcuni anni è attivo un nostro sportello (in via Battindarno 1234, tutti i martedì dalle 9 alle 13 e i giovedì dalle 14 alle 17), abbiamo ragionato sull’opportunità di creare dei video tutorial specifici per alcuni segmenti della popolazione. Molti/e utenti anziani/e, talvolta ultranovantenni, si rivolgono allo sportello ignorando persino cosa sia uno smartphone, il video realizzato nasce da questa premessa e dalla necessità di creare uno strumento agile, inedito, ovvero che non replicasse prodotti simili disponibili sulle piattaforme social, e in grado di parlare allo spirito del territorio".

Regia: Massimiliano Martines

Sceneggiatura: Roberto Passaro

Riprese e Montaggio: Federico Lampis

Interpreti: Dorina Cavallaro e Roberto Passaro

Una produzione Dry-Art, con il contributo del Quartiere Borgo Panigale-Reno del Comune di Bologna