Come fare una zucca di Holloween: le istruzioni passo dopo passo

Halloween è alle porte, e cosa c'è di più rappresentativo se non la classica zucca con una bella candela? Ma come scegliere la zucca giusta? E come intagliarla? Scopriamolo insieme!

Come fare una zucca di Halloween

Per intagliare un'autentica zucca di halloween occorre sceglierne una bella, dal peso compreso tra i cinque e i dieci chili, ( o comunque abbastanza grossa? L'importante è che sia senza imperfezioni perché, piu' liscia è la superficie, piu' facile è intagliarla. Con uno scalpello a forma di V poi bisogna tracciare le linee sul volto della zucca e con un coltello da cucina ben affilato e non troppo flessibile occorre scavare per intagliare i tratti del "volto" in modo da ricavare dei fori da dove fuoriesca la luce. Per inserire al suo interno una candela accesa è sufficiente scavare un buco sul fondo della zucca e ricavare una via d'entrata. Non è importante che sia bella ma che sia mostruosa, quindi non focalizzatevi sulla perfezione ma piuttosto sulla creazione di qualcosa di originale, anche se non perfetto

Come conservarla nel tempo

Chi volesse conservare a lungo il ricordo della magica notte delle streghe deve una volta alla settimana passare sulla parte esterna un po' di olio vegetale con un panno morbido e lasciarla in un luogo fresco e asciutto. Successivamente ogni 4-5 giorni deve immergerla in acqua fresca. In caso di aria particolarmente secca, in casa, di notte è consigliabile coprire la zucca con un panno umido.