Come 'riciclare' il panettone: 7 idee sfiziose

Il panettone è il re delle feste di Natale. Un dolce immancabile, e in commercio se ne trovano migliaia di tipi che riescono a soddisfare anche i palati più esigenti. Ma come riutilizzarlo? Come presentarlo in maniera alternativa dopo averne fatto una bella scorpacciata? Scopriamolo insieme...

Un'idea può essere quella di utilizzare il panettone al posto di biscotti e dolci per la colazione. Inzuppato nel latte, nel te o in una tisana riesce a saziare e a dare tutte le energie necessarie per affrontare la giornata. Se amate particolarmente il dolce, potete farcirlo di mascarpone, crema o panna e mangiarlo a merenda o a metà pomeriggio. In questo caso, per renderlo più originale, potreste tagliarlo a fette orizzontali e farcirlo come più vi piace: un dolce originale e gustoso da offrire ai vostri ospiti. Il panettone però, può essere anche utilizzato per realizzare 'nuovi' dolci, come i muffin di panettone. Basterà ridurlo in piccoli pezzi e mischiare tutto con uova, zucchero, lievito e yogurt...fate cuocere in forno a 180° per 25 minuti e il gioco è fatto. Un ottimo semifreddo invece, è il panettone-gelato: prendete gelato del gusto che più amate, solitamente crema, vaniglia, cioccolato e pistacchio vanno per la maggiore, tagliate il panettone sempre a fette orizzontali e spalmate il gelato su ogni strato. Poi riponete in congelatore e lasciate riposare. In questo caso il consiglio è quello di cacciare il panettone-gelato almeno mezz'ora prima di servirlo in tavola. Se amate sbizzarrirvi in cucina, potete anche svuotarlo e riempirlo di panna e un po di marmellata ai frutti di bosco Inutile dire che il panettone con il cioccolato per molti è il dolce top di Natale, ma per renderlo originale potreste sciogliere a bagnomaria una tavoletta di cioccolato fondente, al latte o bianco, e ancora caldo versarlo sul panettone....una vera delizia! Altra soluzione è quella di realizzare tanti piccoli dessert: prendete delle coppette, metteteci dentro un pezzo di panettone, un po di cioccolata e aggiungete mascarpone o zabaione...i vostri ospiti apprezzeranno sicuramente!