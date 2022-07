FOTONOTIZIA. A Bologna il concerto degli Iron Maiden. Il chitarrista Janick Gers in centro

Gli Iron Maiden il leggendario gruppo musicale heavy metal britannico hanno scelto Bologna come data conclusiva e unica del loro “Legacy Of The Beast Tour”, domani 7 luglio 2022.

In attesa di esibirsi sul palco del Bologna Sonic Park (Arena Parco di Bologna), il chitarrista Janick Gers ha fatto una sosta al pub Celtic Druid, in via Caduti di Cefalonia, e ha posato insieme ad alcuni calciatori della "Lasagne F.C.", ma FC non sta per Football Club, bensì per "Fatte in casa".