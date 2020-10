Confettura di uva nera: una ricetta facile e ricca di gusto

L'uva nera è ricchissima di proprietà nutritive, ricca di acqua, carboidrati e zuccheri, e contiene un'elevata quantità di vitamine e fibre. Come l'uva in generale, ha proprietà antiossidanti e antitumorali ed è perfetta per la confettura. Grazie alle sue qualità infatti, avremo dei dolci vasetti da poter sfruttare nel corso dell'anno per farcire dolci, torte o per fare colazione! Vediamo insieme come prepare la confettura di uva nera!

Tempi

Tempo di preparazione: 110 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Ingredienti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un chilo d’uva nera (meglio se acini piccoli)

15 grammi di pectina

170 grammi di zucchero

Buccia di limone

Pectina

Procedimento