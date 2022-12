Cos'è "Second life", l'area del riuso di Bologna

Un luogo dove gli oggetti usati acquistano una nuova vita, ovvero dove dare una nuova opportunità agli oggetti ancora in buono stato o funzionanti che non ci servono più.

Da "Second life" , in via Marco Emilio Lepido 186-187, è possibile scambiare liberamente e gratuitamente qualunque oggetto di casa purché sia in buono stato. Il servzio è rivolto anche a scuole, associazioni, enti no-profit autorizzati dal Comune di Bologna.

Se non si è sicuri dello stato dei nostri oggetti, è possibile portarli ugualmente al centro di raccolta rifiuti di via Marco Emilio Lepido, che smaltisce tutto ciò che non può essere riutilizzato, si trova proprio a fianco di Second life.

Dov'è Second life e come si accede

Second life è in via Marco Emilio Lepido 186/187 a Bologna, tel. 320 8461975, secondlife@comune.bologna.it, facebook.com/secondlifebologna

Orari e modalità di accesso

Alla struttura puoi accedere, uno per volta con mascherina, in questi orari:

se devi portare: martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30;

se vuoi ritirare (una volta a settimana): mercoledì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 14 alle 17.30, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

Natale 2022: chiuso giovedì 22 dicembre (con apertura straordinaria alle 18.30 per la festa natalizia) e dal 24 dicembre al 9 gennaio 2023 compresi.

Cosa puoi portare/trovare

A Second life puoi portare/trovare: piatti, stoviglie, contenitori, pentole, posate, bottiglie, vasi, lampadari, biciclette, utensili, scaffali, ripiani, mobili di piccole dimensioni e soprammobili, indumenti e asciugamani, reti, lenzuola, materassi, cuscini, libri, giocattoli, libri, riviste, cd, dvd, vhs, piccoli elettrodomestici ancora funzionanti.

Cosa succede se porti/prendi un oggetto

Tutto ciò che porti a Second life sarà registrato. Ti verrà data una ricevuta da firmare per la liberatoria all’uso dei beni.

Quindi potrai lasciare i tuoi oggetti nell’area, in attesa che qualcuno offra loro una seconda vita.

Se desideri un oggetto, devi solo sceglierlo e portarlo con te. Il personale dell’area lo toglierà dalla lista degli oggetti esposti.

Se vuoi, quando prendi qualcosa a Second life, puoi lasciare un’offerta di almeno 1 euro per sostenere un progetto sociale scelto dal Comune di Bologna (trovi tutte le informazioni all'interno dell’area).