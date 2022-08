Destinazione Cracovia, ma atterrano in Romania: la dis-avventura di Massimo e Paola

La coppia è partita da Bologna, convinta di atterrare a Cracovia, ma si ritrova a Craiova. Sì, del resto i nomi sono abbastanza simili e non si conoscono motivi del cambio di destinazione, ma Massimo a Paola l'hanno presa bene: "La vacanza sta andando molto bene, stiamo scoprendo un Paese bellissimo”, ha scritto Paola nella sua risposta allo staff dell’aeroporto che li ha contattati per rendere la loro esperienza "in Romania indimenticabile - sperando - che la prossima volta comprerete un biglietto diretto per Craiova”.

“Siamo stati fortunati ad essere arrivati qui nella vostra bella Romania che stiamo scoprendo piano piano”, scrive Paola su Facebook.