Concerto Cremonini Imola: il manifesto omaggio all'autodromo

C'è attesa per il concerto che Cesare Cremoni terrà il 2 luglio a Imola: un'esibizione in programma all'utodromo, al quale il cantante ha dedicato un manifesto dell'evento.

Realizzato da Aldo Drudi per CremoniniSTADI2022 , il manifesto usa il concetto “Dall’alba fino alla notte”, in una immagine sola che mostra il circuito, la mitica Rivazza e il nuovo palco del tour stilizzato, così come spiegato dal cantante sui suoi social!

In attesa del concerto, Cremonini sta lanciando un album strepitoso e da qualche giorno in radio circola la nuova canzone 'Chimica'.