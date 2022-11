"Cremonini live Imola 2022": il concerto-evento arriva al cinema

Le emozioni del concerto-evento arrivano sul grande schermo. Nelle sale italiane il 10, 11 e 12 dicembre si potrà rivivere la performance di Cesare Cremonini del 2 luglio scorso all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari alla quale hanno preso parte 75 mila persone.

L'annuncio dell'artista bolognese è rimbalzato sui social: “Per festeggiare un anno di successi e rivivere le emozioni del tour straordinario di Cesare Cremonini che ha radunato oltre 450.000 spettatori, fondendo musica, performance incredibili, poesia ed effetti speciali, viene annunciato oggi un nuovo appuntamento: un evento cinematografico straordinario. Un tour che ha confermato il cantautore bolognese come uno dei performer e show man più completi del suo tempo - si legge nella nota - un vero e proprio animale da palcoscenico, in grado di trascinare il pubblico in un crescendo emotivo, fatto di vicinanza fisica, di intesa ammiccante e sensuale, che trasuda da ogni movimento con cui domina la scena, per due ore e venti di uno spettacolo di grande impatto visivo. Ventiquattro brani che attraversano un repertorio di canzoni senza tempo”. Prevendite aperte dal 24 novembre.

CREMONINI IMOLA 2022 LIVE è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con Live Nation e Radio Italia.

Dopo il tour estivo negli stadi, Cesare Cremonini ha bissato all'Unipol Arena con tre date il 7, l'8 e il 10 novembre.