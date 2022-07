Cremonini a Imola: "Non ho potuto fare a meno di inginocchiarmi" | VIDEO

Il gran finale del tour Cremonini Stadi 2022 a Imola il 2 luglio scorso non smette di sorprendere i fan e lo stesso cantante bolognese: "Marmellata - all’Autodromo di Imola ha superato ogni emozione - ha postato su Instagram - Nell’istante in cui stavo per lanciare il ritornello verso l’orizzonte a cui puntano tutte le canzoni, non ho potuto fare a meno di inginocchiarmi e farmi travolgere, annegare nelle migliaia di voci e braccia che si alzavano verso il cielo per cantare il ritornello di un brano che non sembrava più una canzone. Cosa fosse Marmellata in quel momento e in quel luogo non si riesce a dire. Mentre vi guardavo e ascoltavo sembrava che tutta la mia storia fosse stata scritta per unirsi in quell’istante. È così che è andata per me. Grazie. ?? Voi cosa avete provato?"

Il concerto nella sua terra e nello storico circuito ha richiamato poco meno di 79mila spettatori, ma a conclusione della serie di show dell'estate 2022, dopo il rinvio a causa della pandemia, Cesare Cremonini passa dagli stadi all'Unipol Arena con due nuove tappe.