Cremonini suona il piano: "L'amore apre le porte al mondo. Ti amo baby" | VIDEO

"Chissà qual è stata la prima canzone della storia a dire I love you baby. Non importa - scrive Cremonini-, la cosa più importante è che si possa dire ancora, oggi. Qualsiasi significato abbia la parola amore, in qualunque lingua la si pronunci, apre le porte del mondo perché ti amo è la frase più coraggiosa e potente che un uomo possa pronunciare. E quando fa paura dirla o sentircela dire, la si può sempre cantare. Persino suonare. Cosa non è la musica? Che dentro alla luce nasconde il buio e viceversa. Proprio come in questa canzone bellissima di Lorenzo Jovanotti".

"Ti amo, baby. Buona Pasqua a tutti. Questa estate la grande musica live tornerà nelle vostre vite. Non lasciatevela sfuggire. Ci sono mille ti amo ancora da dire. Un abbraccio".