Cremonini sbanca a San Siro, e duetta con Lucio Dalla

Tripudio per Cesare Cremonini a San Siro, tappa numero due del tour "Cremonini Stadi 2022", una storia lunga oltre 20 anni con una scenografia da superstar.

Tra l'energia delle sue hit, il momento dedicato alle emozioni è quello di un vero e proprio duetto con Lucio Dalla sulla canzone "Steòòa di mare": "Io sul palco sento cose grandi dentro me mentre vivo questo momento, che non è un omaggio ma un vero duetto. Portare Lucio Dalla e una canzone d’amore così potente negli stadi italiani a un pubblico così vario e di diverse generazioni è un atto civile oltre che musicale nella mia testa - ha scritto su Instagram Cremonini - È qui con noi che vorrei Lucio fosse oggi. Vocalmente Stella di mare è una canzone molto impegnativa. La tonalità è alta e raggiunge il mio limite. La voce di Lucio, estratta dal master originale della canzone grazie alla “Fondazione Dalla” e alla Sony Music Italy (la traccia si trovava in un bunker nella foresta nera in Germania…) arriva con una potenza inaudita nel mio cuore e rimbomba nell’aria degli stadi fermando il tempo. Vorrei pubblicarlo un giorno".