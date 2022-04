Cucine da incubo 8: lo chef Cannavacciuolo fa tappa a San Giorgio di Piano

La quarta puntata dell’ottava stagione di "Cucine da incubo", il porgramma Sky che vede lo chef Antonino Cannavacciuolo alle prese con i locali in difficoltà, fa tappa a San Giorgio di Piano, al ristorante "Al ponte rosso".

"Il locale - si legge nelle anticipazioni - sorge su una statale molto trafficata. Mirko, titolare da 6 anni, è soffocato dalle difficoltà e sembra aver perso la voglia e la passione per la cucina. Ad aiutarlo Sanaa, nata come lavapiatti e diventata aiuto-cuoca; Doina (per tutti Didi) e Lisa che sono in sala. Mirko voleva creare una grande famiglia con i dipendenti ma tra difficoltà economiche e la mancanza di coordinazione, la situazione è in declino e nello staff regna nervosismo".

"Il menù è legato alla cucina bolognese ma in realtà è tutto troppo grasso e carico di panna. A pranzo il menù fisso a 13 euro per gli operai della zona; a cena una carta che cambia con la stagionalità. Riuscirà Cannavacciuolo a risollevare il locale?"

(Foto archivio)