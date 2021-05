Trecento scarpe bianche a forma di cuore in Piazza Minghetti

"Un omaggio ai sanitari composto da 300 paia di scarpe bianche, come quelle usate in corsi, disposte a forma di cuore. E la bella nuova installazione dell'architetto Mario Cucinella in piazza Minghetti a Bologna". E' stato un post sui social del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a far diventare virale la nuova opera in centro a Bologna.

Un messaggio importante, dedicato a chi quotidianamente lotta per difendere e salvare la vita della collettività.