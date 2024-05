5 David per il film "Rapito" di Bellocchio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Miglior sceneggiatura e altri 4 David. Il film "Rapito" di Marco Bellocchio fa il pieno di premi alla cerimonia dell'Accademia del Cinema Italiano.

Bologna, 1858. A sette anni il piccolo Edgardo Mortara, ebreo, viene tolto alla sua famiglia dalle autorità dello Stato della Chiesa per ricevere un'educazione cattolica: secondo le dichiarazioni di una domestica, il bambino è stato battezzato. A nulla valgono le battaglie della famiglia, appoggiate dall'opinione pubblica dell'Italia liberale: Edgardo è diventato un simbolo, per il Papa Pio IX, del suo potere temporale in disfacimento, e lo sarà fino all'età adulta.

"Spero solo di poter fare altri film" ha commentato il regista 84enne di Bobbio. La pellicola conquista del David di Donatello per la miglior sceneggiatura non originale – scritta con Susanna Nicchiarelli "l’età mi rende moderatamente soddisfatto, se non fossi stato premiato sarei stato moderatamente insoddisfatto, quindi grazie. Grazie a tutte le persone con cui ho lavorato e a tutti gli altri, spero soltanto di avere ancora per qualche anno “la mente a posto” per fare altri film"