Dal carciofo di San Luca all'albicocca reale: ecco i 6 nuovi De.Co bolognesi

Via libera della Giunta per assegnare ad altri sei prodotti il marchio di "Denominazione comunale d’origine", De.Co, ovvero le caratteristiche uniche di tradizione, lavorazione e cultura.

I prodotti del bolognese sono il carciofo violetto di San Luca, produzione d’eccellenza tipica delle colline bolognesi, e del presidio slow food che lavora alla sua salvaguardia (Aziende Agricole Querzè Andrea e Scarpellini Matteo, Poderi San Giuliano e Chiesuola di Rubini Riccardo, Società Agricola La Galeazza), gli imbutini, tipo di pasta di semola ideata a Ozzano e prodotta da Sapori in forma s.r.l., la mela rosa romana, frutto antico dell’appennino; oltre a tre eccellenze agroalimentari di Imola come l’albicocca reale, gustosa e profumata, la ricciola, tipico prodotto da forno, e il garganello, la pasta all’uovo con ricetta depositata.

Hanno già ottenuto il marchio naturalmente i tortellini, la tagliatella e il ragu, lo strichetto bolognese, il tagliere dei Salsamentari, l'olio extravergine dei Colli Bolognesi e, tra i saperi tradizionali, il merletto ad ago con tecnica Aemilia Ars.

Cos'è la Denominazione Comunale d'Origine

Nasce con l’intento di valorizzare e promuovere le risorse del territorio come patrimonio collettivo, salvaguardare i saperi e le attività tradizionali maggiormente rappresentativi dell’identità bolognese e metropolitana.

E' stato istituito un registro pubblico per i saperi e prodotti a denominazione comunale e per le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. Bologna sui loro prodotti o attività.



La Denominazione comunale ha un proprio logo con funzione di attestazione, il suo utilizzo viene concesso a tutti i prodotti, le attività e i saperi che ricevono l’attestazione e sono iscritti al Registro De.Co. o all’Albo delle iniziative e delle manifestazioni legate al patrimonio locale.