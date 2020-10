Halloween: una casa mostruosa a prezzi low cost

La notte del 31 ottobre è la festa di Halloween, una tradizione che nel corso degli anni si è più consolidata anche in Italia. Tante le feste e gli eventi in programma per festeggiare la notte più spaventosa dell'anno, ma c'è anche chi decide di trascorrerla a casa con amici. Ma come avere una casa a tema? Come fare delle decorazioni a basso costo? Scopriamo insieme...

La tavola

La tavola è l'arredo più importante, ma come organizzarla per Halloween? Bastano pochi accorgimenti e il risultato sarà unico...

Prima di tutto, se non volete spendere troppi soldi per una tovaglia a tema potrete comprarne una di carta nera o arancione: i classici colori di Halloween. Se la tovaglia sarà nera, i tovaglioli di carta potranno essere arancioni, o viceversa. I bicchieri, se non volete utilizzare i classici calici di vetro, potranno essere anche trasparenti: basterà prendere un cartoncino, ritagliare la forma di un pipistrello o di una zucca, e attaccarli con del nastro adesivo.

Per evitare ingombri è meglio poggiare sulla tavola delle candele, magari di altezze diverse. Le classiche bianche andranno benissimo, da far trovare rigorosamente accese quando entreranno i nostri ospiti.

Per quanto riguarda i piatti in commercio se ne trovano di mille tipi: di carta, di plastica dura riciclabile e con mille fantasie 'spaventose' super adatte alla serata.

I dolci

Come dolce è possibile realizzare una semplice torta di pan di spagna, ricoprirlo di panna colorata di rosso alimentare, riuscendo così a dare un effetto 'sangue' facendolo colare ai lati. Ovviamente potrete farcircla a vostra piacimento con cioccolata, crema o marmellata. Diversamente potrete prendere dei biscotti tondi, ripieni di vaniglia o cacao, e con un po di pazienza prendere del cioccolato fuso e farci una faccina mostruosa. Non è importante il risultato, ma il divertimento e il gusto che avranno a tavola.

L'ingresso e la porta di casa

Fuori dalla porta d'ingresso, se non avete tempo di rintagliare una zucca, potrete poggiarne una abbastanza grande tra la porta e il muro di ingresso. In questo modo avete un addobbo pronto, e soprattutto un buon alimento da consumare nei giorni successivi. Diversamente potrete togliere tutto quello che c'è al suo interno, rintagliando poi due occhi e una bocca...e il gioco è fatto. Per abbellire il tutto, potete cercare qualche immagine di Halloween, stamparla su un foglio, ritagliarla, e appenderla sulla porta di ingresso.

Altre decorazioni

Tutta la casa può essere addobbata per Halloween. Dal salone alla cucina, dalla camera al salotto. Stelle filanti miste a scheletri, pipistrelli e zucche rigorosamente di carta daranno un tocco più che originale.