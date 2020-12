Dove mangiare ottime tigelle in centro a Bologna

Le tigelle, focaccine impastate con farina, strutto, lievito e acqua, non hanno ragion d’essere senza salumi, formaggi, sottaceti, sottolio e pesto. Ottime da accompagnare ai drink, o da mangiare in qualsiasi momento. Ma dove gustarle dentro le Mura a Bologna? La nostra guida...

Zerocinquantino

Nel cuore del quadrilatero in via Via Pescherie Vecchie 3/e: l’impasto delle tigelle dello Zerocinquantino sostituisce lo strutto con l’olio extra vergine di oliva.

Pane, Vino e San Daniele

In Via Altabella, 3, il locale, come suggerisce il nome, è anche una vineria e una prosciutteria, ambiente ottimo per le tigelle.

Osteria delle Donzelle

In via delle Donzelle, 4, si servono taglieri misti con le tigelle in un ambiente tipico della vecchia osteria bolognese.

Polpette e Crescentine

Al Mercato delle Erbe, in Via S. Gervasio 3, il cestino di tigelle è servito con i salumi e i formaggi della tradizione.

Tigelleria Tigellino

In via Calzolerie 1/d ampia scelta di tigelle non solo salate, anche dolci.

051 Tigelle e vino

In Via Belvedere, 7/a, si possono gustare anche tigelle impastate con farina integrale.