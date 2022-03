Dove mangiare indiano a Bologna: ristoranti, rosticcerie e take away

Non solo cinese e giapponese. Tra i ristoranti etnici a Bologna, da diversi anni si è affermata anche la cucina indiana con i suoi piatti dal sapore intenso e speziato, seppur con le differenze regionali. In città, i piatti indiani si possono consumare comodamente seduti al tavolo, come street food e ovviamente da asporto. La nostra mini guida in giro per la città!

Agra Take Away Indiano

In piena zona universitaria, c'è Agra, via Giuseppe Petroni, 23: rosticceria take away con grande varietà di piatti.

Indian Curry House

Piccolo ristorantino, in via San Vitale, 124 A/B, in prossimità della porta. Attenzione particolare alle proposte vegetariane.

Haveli Ristorante Indiano

Haveli, ovvero tipica costruzione indiana con cortili intorno ai quali si svolgeva la vita delle grandi famiglie. In via G. Massarenti, 77, dispone di grill e barbecue e propone pranzi e cena a buffet.

Ristorante India

Cucina Tandoori e Mughlai in via Nazario Sauro 14/a, al Ristorante India, aperto nel 1996. Effettua anche servizio catering.

Ristorante Moghul

In pieno centro storico, tra le viuzze dell'ex ghetto, al civico 16 di via dell'Inferno, da oltre 20 anni si possono gustare i piatti indiani. Aperto solo a cena.

Ristorante Taj Mahal

Il Ristorante Taj Mahal, in via Via S. Felice 92/a, propone i piatti tipici della tradizione Moghul e Tandori.

Taj Mahal Fast Food

Da asporto o da mangiare in versione "fast food" i piatti indiani della rosticceria indiana Taj Mahal Fast Food, in via Capo di Lucca 2/b.