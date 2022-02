Dolci di Carnevale: dove mangiare le migliori sfrappole e castagnole a Bologna

E' tempo di Carnevale, e soprattutto di scherzi e dolci! Ma dove mangiare o ordinare sfrappole e castagnole? Se non siete amanti dei fornelli o non avete tempo per prepare i tipici dolci di questo periodo, in città diversi forni e pasticcerie propongono varie versioni di queste prelibatezze! Scopriamoli insieme!

Partiamo con la Caramella in via Cadriano 27b, dove il campione del mondo di pasticceria Gino Fabbri propone dolci tipici di Carnevale, in varie versioni. Dolci e torte da leccarsi i baffi, un vero paradiso per gli amanti dello zucchero. Sotto le Torri, a preparare gustose sfrappole o castagnole c'è anche il Forno Aldrovandi, nell'omonima Piazza e la Biscotteria in via Agucchi.

Tra i forni storici sicuramente c'è quello di Paolo Atti&Figli in via Clavature o quello dei Fratelli Asta in via Battindarno 55, oltre alla Pasticceria Neri in via Saragozza.

Man mano che si avvicina il giorno di Carnevale molte attività in tutta Bologna proporranno ogni tipo di dolce in onore di questa festività per qualche giorno! Non resta che scegliere...dove mangiare!