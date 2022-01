Sanremo: dove vedere in streaming, ascoltare o commentare via social la 72esima edizione

Dal 1 al 5 febbraio va in onda la nuova edizione del Festival di Sanremo, la cui conduzione è stata affidata per il terzo anno consecutivo ad Amadeus. A co-condurre il festival cinque donne: Ornella Muti sarà sul palco il 1 febbraio, Lorena Cesarini il 2 febbraio, Drusilla Foer il 3 febbraio, Maria Chiara Giannetta oil 4 febbraio e Sabrina Ferilli il 5 febbraio.

Dove vedere Sanremo 2022 in tv

La kermesse sarà trasmessa in diretta tv nazionale su Rai, e in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma online, sarà possibile rivedere le puntate anche in differita.

Dove ascoltare Sanremo 2022

La manifestazione musicale potrà essere seguita anche su su Rai Radio 2, in compagnia degli speaker, Ema Stokholma e Gino Castaldo, che dal “Glass racconteranno cosa accade. Sempre su Radio 2, la cronaca della kermesse è stata affodata anche a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Sanremo 2002 social e hashtag

L'hashtag ufficiale è #Sanremo2022, grazie al quale sarà possibile non solo postare e commentare, ma seguire tutto quello che viene pubblicato sui social relativamente alla kermesse.

Il profilo Ufficiale del Festival di Sanremo su Twitter è @SanremoRai.