Matilda De Angelis nel cast di Dracula di Luc Besson: ecco quale sarà la sua parte

Matilda De Angelis sarà nel cast del film 'Dracula - A Love Tale' di Luc Besson. Stando a quanto riportato dai magazine internazionali, l'attrice 28enne bolognese interpreterà Maria, un'amica di Mina Murray Harker, protagonista dell'iconico romanzo di Bram Stocker. Dopo una felice parentesi nelle serie tv con 'La legge di Lidia Poet' e 'Citadel: Diana' (la prima su Netflix, la seconda in uscita su Amazon Prime), De Angelis darà volto al personaggio che nella versione del 1992 diretto da Francis Ford Coppola era interpretato da Sadie Frost. Nel romanzo l'amica si chiama Lucy.

Per l'attrice bolognese, che ha esordito nel 2016 con 'Veloce come il vento' ed è rapidamente diventata un'interprete internazionale, si tratta dell'esordio sotto un grande regista, che intanto sta mettendo insieme un cast d'eccezione: a interpretare il vampiro sarà Caleb Landry Jones, mentre Christoph Waltz sarà un prete. Si sa ancora poco sul nuovo lungometraggio che riporta sul grande schermo il signore dell'horror per eccellenza, se non che intende esplorare l'aspetto più romantico e gotico della storia di Dracula, raccontando di come la perdita della moglie lo abbia tramutato nella terribile creatura. Le riprese dovrebbero cominciare ad aprile.