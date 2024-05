I social come veicolo di cultura. Edoardo, il giovane influencer 'controtendenza', sbarca in teatro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“La dolcezza è un sentimento esiliato dalla nostra scala di valori, considerato adatto solo alle donne tanto che l’uomo che cerca di essere dolce ed applicarsi alla vita in questo modo viene definito o femminuccia o buonista”. Fanno riflettere le riflessioni del giovane Edoardo Prati, "l'influencer della cultura" che studia lettere all'Unibo, ospite del programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa.

Centinaia di migliaia di follower all'attivo sui social network - da Instagram a TikTok - guadagnati a suon di contenuti culturali. Una direzione che suona un pò in controtendenza - come ha sottolineato lo stesso Fazio, intervistandolo - o almeno in direzione contraria rispetto al mare magnum di frivolezze e messaggi d'odio che affollano la rete. Considerando anche la giovane età di Prati, vent'anni appena.

Disserta sulle emozioni, l’amore, il significato dell’esistenza, partendo dalle opere letterarie del passato. Indubbia la sua capacità di veicolare temi 'alti' in modo semplice e coinvolgente. Una boccata d'ossigeno, quasi un messaggio di speranza nelle nuove generazioni, come sottolineano in tanti sul web, commentando gli interventi del latinista.

Dai social al teatro, il debutto a Bologna

Edoardo è nato nel 2004 a Rimini, dopo il diploma al Liceo classico Giulio Cesare, si è iscritto alla Facoltà di Lettere classiche all’Università di Bologna. Dai social, passando per la tv, direzione teatro. Il prossimo autunno infatti Prati calcherà i palcoscenici d’Italia con uno spettacolo proprio, “Cantami d’amore". Il 7 ottobre il debutto proprio sotto le torri.

In scena porterà un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Lo spettacolo mescola in maniera delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato.

"Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto: L’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica". Così il ventenne, annunciando le prime date del tour teatrale.