 Elettra e Ginevra: il mondo dello spettacolo le ha divise e non le riunirà

I rapport tesi tra le due nipoti di Ferruccio Lamborghini, Patron della casa automobilistica di Sant'Agata hanno acceso la curiosità dei fan del GF-Vip. Svelato il motivo del litigio tra le due sorelle

Appassiona molti fan del Grande Fratello Vip il turbolento rapporto di Ginevra Lamborghini, concorrente di questa edizione del reality, con la più famosa sorella Elettra. A suon di frecciatini e carte bollate, le due nipote del patron della casa automobilistica di Sant'Agata bolognese hanno infiammato la curiosità del pubblico che si chiede cosa le abbia portato a rapporti tanto tesi.

A spiegare la motivazione dietro la burrascosa rottura ci ha pensato “Chi”. Ovvero il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, che è pure il deus ex machina del GFVip giustappunto. Secondo il rotocalco "l'astio tra sorelle.. O meglio tra Elettra verso Ginevra" sarebbe dovuto al fatto che "a un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra”.

Elettra -sempre secondo il settimanale - avrebbe letto la cosa come una mancanza di rispetto: "Ginevra si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà”, si legge su “Chi”

Ma perché il desiderio di Ginevra ha fatto infuriare così tanto Elettra? “Chi”riporta: “Il ‘no’ di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità. Ci confida, infatti, che è difficile farsi largo nel mondo della musica e in quello della televisione, bisogna avere le spalle larghe. Insomma, a suo dire vorrebbe cercare di tutelare la sorella, ma a Ginevra poco importa e così va avanti per la sua strada, disintegrando in questo modo il rapporto con Elettra”.

Ginevra infatti a dispetto dei consigli della sorella minore è approdata nella casa del Gf Vip. Nel loft di Cinecittà la 30enne bolognese si è spesso sbottonata parlando del tormentato rapporto con la sorella, che per tutta risposta ha diffidato la ragazza ed il programma.

Lieto fine possibile tra diffide e frecciatine?

Una riconciliazione, nonostante le buone speranze di molti, appare infatti impraticabile, come suggerisce anche “Chi”: “Possibilità di far pace? Noi che abbiamo seguito Elettra per mesi e abbiamo tentato di capire se ci fossero i margini per un lieto fine, oggi diciamo: assolutamente no, purtroppo”.

E comunque se è vero come sostiene "Chi" che il mondo dello spettacolo sia stato a dividere le due sorelle, difficile che sia questo a riunirle. Come lasciano ben intuire le parole di Elettra. Chiara sul fatto che i 'panni sporchi si lavino in casa'. E non sotto i riflettori di Mediaset. Cosa che invece la sorella maggiore pare non condividere, continuando a parlare del loro rapporto logoro e lanciando qualche frecciatina sommessa.

La cantante non ha apprezzato e ha fatto partire due diffide. La prima diffida è stata mandata un mese prima che iniziasse il programma per chiedere alla concorrente del GF-Vip di astenersi dal parlare della sorella minore.

E' seguita poi una seconda diffida perchè - come ha spiegato Elettra in un post via Instagram: "E' stata un richiamo. Non parlerò ulteriormente di questo teatrino... Lavoro in televisione da anni e non penso che sia il luogo dove parlarne, tutto il resto è gossip… o in questo caso uno spettacolo triste”.