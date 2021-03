Elettra Lamborghini guarita dal Covid: l'annuncio sui social

Elettra Lamborghin è guarita dal Covid. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social, dove ha sempre tenuti aggiornati i migliaia di followers sulle sue condizioni di salute.

L'annuncio della positività al Coronavirus era arrivata l'11 marzo, giorno in cui Elettra Lamborghini è stata in isolamento. Fortunatamente la cantante ed ereditiera bolognese ha avuto sintomi molto lievi: solo un pò di raffreddore, e perdita temporanea di gusto e olfatto.

"Sono negativa" , scrive in un post su Intasgram Elettra Lamborghini, raccomandando poi tutti i suoi follower: "Ragazzi statene alla larga, ve lo dico con il cuore, da una persona che si è sempre protetta al 100%...quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo...io appena l'ho saputo ho pianto tutto il giorno, e così anche al secondo tampone (che credevo uscisse negativo".

Lamborghini poi incalza: "Si sta male, mentalmente e fisicamente, ci si sente strani e sopratutto si è da solie, e si affronta la malattia da soli. Le ore e i giorni non passano mai, vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi ... non è bello e non p uno scherzo...potessi tornare indietro non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo...proteggetevi".