"Si è innamorato". Elisabetta Franchi svela il motivo della rottura con il compagno

Dall'unione tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini è nato Leone, nel 2013. E' lui il dono che resta dell'unione tra i due, ufficialmente conclusa.

In effetti era da un po' di tempo che sulle pagine social della stilista bolognese era assente il compagno, ed è stata proprio l'imprenditrice a spiegarne il motivo, rispondendo senza tanti giri di parole alla domanda di una follower che le chiedeva: "Ma suo marito non appare più, gli è successo qualcosa?" "Si è innamorato di un altra donna - ha risposto - Peccato non me lo volesse dire, ma l’ho fatto io per lui. Buona vita".

Nata a Bologna l’8 dicembre del 1968, Elisabetta Franchi ha avuto una figlia, Ginevra, dal suo primo marito Sabatino Cennamo ed è rimasta vedova nel 2008. Con Scarpellini aveva avuto un flirt giovanile, poi il riavvicinamento e il matrimonio, quindi la nascita di Leone.