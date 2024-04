Lutto per la vicesindaca Clancy, scomparso a 74 anni lo zio: "Principale responsabile di ciò che faccio"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lutto per la vicesindaca del Comune di Bologna Emily Clancy e la sua famiglia. È scomparso a 74 anni lo zio James, fratello della madre di Emily e sindacalista ed ex presidente dell'Nupge, il sindacato nazionale dei dipendenti pubblici e generali, la seconda sigla sindacale più grande del Canada.

Figura paterna per la nipote, a cui lei era molto legata: "Il principale responsabile del fatto che faccio quello che faccio", ha commentato Clancy, che sui social ha reso noto la scomparsa avvenuta il 2 aprile. "È un momento personale molto doloroso - ha scritto -. A causa di un lutto familiare sarò in Canada per qualche giorno. Purtroppo nei prossimi giorni dovrò saltare alcuni impegni istituzionali e politici presi da tempo e a cui tenevo molto. Cercherò di mantenere quello che posso online, compatibilmente con le differenze di fuso orario e gli impegni familiari. Vi ringrazio per la comprensione". Le esequie si terranno l'11 aprile a Ottawa.

Nato il 10 marzo del 1950, James Clancy fu eletto presidente dell'Nupge nel 1990 e guidò il sindacato per 26 anni. "Si è battuto con forza per la protezione e l'espansione dei servizi e dei programmi pubblici – lo ricorda il sindacato in una nota –. Nel corso del suo mandato, ha guidato il lavoro del sindacato nazionale fino a farlo diventare un punto di riferimento su questioni di cui nessun altro si sarebbe fatto carico. Abile tattico, Clancy si rese conto del crescente divario tra i ricchi e il resto della società. Ha combattuto le misure di austerità che i governi stavano adottando, così come l'aumento delle privatizzazioni, progettate per alimentare i profitti dei già potenti. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua compagna Debbie e ai suoi figli Allison, Nick e Alex". Forte il cordoglio anche da parte degli ex colleghi di James e dagli amici personali e della famiglia.