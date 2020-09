Dove bere un buon bicchiere a Bologna: 6 imperdibili enoteche

Bere un buon bicchiere di vino in locali accoglienti e curati, ascoltando qualche buon suggerimento sulla bottiglia da scegliere o la storia della produzione è un piacere da provare almeno una volta nella vita. Sotto le Due Torri sono vari i locali che offrono questa esperienza. Di seguito la nostra mini guida sulle enoteche da non perdere a Bologna.

Enoteca Italiana

In via Marsala l'Enoteca Italiana offre oltre 2mila etichette di vino. Una passione che prosegue dal 1972, e dove i soci fondatori, Franco Casini e Marco Nannetti, all’inizio degli anni Ottanta sono stati i pioneri di un settore commerciale che allora era un azzardo e oggi è diventata una vera e propria moda. Dal 1994 abbiamo c'è il wine-bar dove si possono degustare vini presenti abbinandoli a particolari salumi, formaggi, salmone, e pesce spada affumicati.

Antica Drogheria Calzolari

In via Petroni l'Antica Drogheria Calzolari conserva la caratteristica delle drogherie, che vendevano un po' di tutto ma è molto apprezzata come enoteca, grazie a una ricchissima selezione di vini, da prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo alle eccellenze della produzione enologica, italiana e non solo.

Medulla Vini

In via Gulielmo Oberdan c'è Medulla Vini, un locale che offre una vasta selezione di vini biologici, biodinamici e naturali a due passi da Piazza Maggiore. Un luogo alternativo e ricercato, dove bere un buon bicchiere di vino, rilassandosi da soli o in compagnia.

Enoteca Storica Faccioli

Al centro di Bologna la storica Enoteca accoglie turisti e bolognesi. Bottiglie di vino e buon cibo regnano sovrani in questo locale storico, in particolare il vino naturale che mostra come un’annata sia sempre diversa da quella precedente. Un ambiente piacevole e rilassante nel quale gustare un buon bicchiere da soli o in compagnia.

Altotasso

Altotasso è una tappa imperdibile per chi ama sorseggiare un buon bicchiere, l'arte e la musica. Un locale in piazza San Francesco che offre un'amia scelta di vini sfusi e in bottiglia, selezionati da aziende agricole che conservano la cultura e le tradizioni delle realtà locali. Una particolare attenzione ai vini biologici e biodinamici, birre artigianali e prodotti a chilometro zero.

Vinoteca

La Vinoteca in via Giuseppe Grabinski è un locale dove poter scegliere tra vini e prodotti tipici dei piccoli o grandi, produttori Italiani e stranieri, aperto sia a cena che a pranzo.