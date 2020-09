Estrazioni SuperEnalotto, vincite a Bologna: doppietta di "5"

Bologna colpisce ancora con il SuperEnalotto. La serata fortunata stavolta è quella di sabato 19 settembre, che ha regalato al capoluogo due "5" da 19.836,42 euro ciascuno. La prima giocata, spiega agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria di Galleria via Larga, mentre la seconda è stata firmata in una tabaccheria di via Ferrarese.

La corsa al "6" riprende. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna il premio di prima categoria più recente risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.