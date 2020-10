Ponte di Ognissanti: la ricetta dei tradizionali biscotti 'Fave dei Morti'

Per le ricorrenze del 1 e 2 novembre, per molti è tradizione preparare le Fave dei Morti, leccornie friabili a base di mandorle. Vediamo insieme come prepararli:

Tempi

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti

150 grammi di mandorle sgusciate

un uovo

80 grammi di zucchero

20 grammi farina

20 grammi di crusca di grano

1 uova

un pizzico di sale sale

acquavite o grappa

Procedimento

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scaldare il forno a 180 gradi In una terrina tritare le mandorle e aggiungere lo zucchero, la farina, la crusca e l’uovo, il sale e un cucchiaio di acquavite (o grappa) Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo e versare sul piano di lavoro Dividere l’impasto e formare dei filoncini di 4 cm di diametro, tagliare dando forma alle nostre fave Rivestire la placca con carta forno e adagiare i biscotti ben distanziati Cuocere per 10 minuti Far raffreddare e spolverizzare con zucchero a velo

Importante: L’acquavite o la grappa si possono sostituire con succo d’uva - I pinoli tritati, aggiunti alle mandorle, rendono la ricetta più gustosa