Fazio via dalla Rai, polemiche per il post di Salvini. Zampa: "Pensa quando lo diremo a te!"

Tra ii sussulti che in questi giorni stanno interessando il servizio pubblico, con ipotesi di sostituzioni alla conduzione di programma o con la soppressione di altri, c'è l'annuncio di Fabio Fazio che lascerà la Rai per passare a Warner Bros, insieme a Luciana Littizzetto. Si annuncia quindi un nuovo programma sul canale 9 dal prossimo autunno.

"Loro non meritavano di essere mandati via così dalla Rai. Così come lui non perde mai occasione di dimostrare come non meriti di essere Vicepresidente del Consiglio e Ministro della Repubblica italiana…" Quello di Marco Lombardo di Azione è una delle tante reazioni - polemiche - al twitt del viceministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini che ha commentato con un ironico "Belli ciao" la notizia dell'abbandono di Fazio: "Sempre la stessa storia. Quando sono all’opposizione passano la campagna elettorale a dire che la politica deve stare fuori dalla Rai Appena vanno al Governo s’impegnano in epurazioni e lottizzazioni varie. E si ricomincia.."

"Pensa quando lo diremo a te ! Non vediamo l’ora", risponde la senatrice e segretaria del gruppo PD al Senato. Sandra Zampa.