Sanremo, boom di share e interazioni social: Gianni Morandi in top ten

Questa è la settimana del Festival di Sanremo, impossibile non saperlo. Anche i più restii a guardarlo rimangono comunque invischiati nelle discussioni sanremesi attraverso i media e i social network. L’impatto mediatico del Festival sorprende ogni anno, tanto che le interazioni sui social media per le prime due serate sono aumentate del 78% rispetto allo scorso anno con 20,9 milioni di interazioni totali. Ancora più incredibile lo share televisivo: +7 punti percentuali rispetto alla scorsa edizione con uno share del 62,3%. Questa, fino ad ora, è stata l’edizione più vista dal 1995.

Gli account social più seguiti

Come detto, i social network in questi giorni sono praticamente monotematici, nonostante gli stop momentanei di Twitter e Instagram registrati ieri. I contenuti più guardati online sono certamente quelli relativi alla controversa performance di Blanco, al quale ha fatto seguito la scena, già diventata leggenda, di Gianni Morandi con la scopa in mano intento a ramazzare il palco dell’Ariston. A proposito di Morandi: gli account social del cantante bolognese sono, all’8 febbraio, tra i più popolari tra quelli a tema Sanremo. Secondo l’elaborazione di Sensemakers, basata sui dati Comscore, Gianni Morandi è stato l’ottavo social con più interazioni sul tema Festival. Il primo posto è occupato dai canali della pagina comica Trash Italiano, mentre al secondo ci sono gli account ufficiali del Festival di Sanremo. Terzo posto per Chiara Ferragni.

Sanremo-Bologna a suon di meme

Sempre parlando di social network, impossibile non parlare del fenomeno meme. Vignette e fotomontaggi ricontestualizzati a tema Sanremo che fanno il giro del web. Tra questi, diversi sono a tema Bologna: la pagina Facebook ‘Scritte ignoranti a Bologna’, da anni, è un punto di riferimento per gli amanti del genere. Ecco così che per prendere in giro la sporcizia dei portici si dà la colpa a Blanco, ed ecco che sull’insegna del Teatro Ariston appare l’avviso dei residenti di via Petroni ‘Dormire è un diritto, impedirlo è un sopruso’, riproposto anche sulla parte posteriore dell’abito di Chiara Ferragni. C'è chi poi fa il verso a Inoki, storico rapper bolognese, riprendendo una rima della canzone 'Bolo by night' e mostrando lo streaming del Festival di Sanremo da un cellulare con la didascalia "sotto i portici viviamo street life".

Foto gallery da Facebook - Scritte ignoranti a Bologna

Foto copertina da Twitter - Cinguetterai