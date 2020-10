Ricette d'autunno: filetto di trota al tartufo

Può sembrare un accostamento atipico, ma il filetto di trota al tartufo è un piatto unico, facile da realizzare. Vediamo insieme come preprare questo secondo piatto, adatto anche come condimento per la pasta.

Tempi

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: max 10 minuti

Ingredienti

3 etti di filetti di trota

70 gr di tartufo

600 gr di pomodori ciliegina

olio q.b.

Procedimento

In una padella soffriggere una parte del tartufo Aggiungere i filetti di trota Cuocere per 5 minuti Nel frattempo tagliare i pomodorini a cubetti Aggiungere i pomodori ai filetti di trota Cuocere a fiamma viva per un paio di minuti

Questa ricetta è anche un ottimo condimento per la pasta