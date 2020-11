Salsa di finocchi e mortadella: come rendere originale un piatto!

Poco calorico e digestivo, il finocchio viene coltivato nei mesi freddi mentre la mortadella non ha bisogno di presentazioni. Un binomio che può sembrare strano, ma che rende ogni piatto originale! La salsa di finocchi e mortadella infatti, è ottima per condire pasta, gnocchi e perché no, tagliatelle e tagliolini.

Tempi

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 15-20 minuti

Ingredienti

1 finocchio grande

mezzo porro

60 grammi di mortadella a fette

olio, sale e pepe q.b.

brodo vegetale

Procedimento