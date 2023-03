Fioritura della lavanda: spettacolo della natura anche a Bologna

Una distesa color violo, uno spettacolo della natura che ogni anno all'inizio dell'estate si impone all'occhio e all'odorato. E' la lavanda, pianta che appartiene alla famglia delle Lamiaceae, dall'aspetto di piccole erbacee annuali o dalla tipica infiorescenza a spiga. Il nome "lavanda" con il quale siamo abituati a chiamare queste piante, è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino del verbo "lavare", perchè queste specie di piante erano molto utilizzate soprattutto nel Medioevo per detergere il corpo. Tipica del Mediterraneo, è diffusa soprat­tutto nell'Europa meridionale e oggi il Paese dove viene più coltivata è sicuramente la Francia, in particolare la Provenza, ma non è necessario andare tanto lontano...

La valle della lavanda

Valsamoggia, un luogo ricco di storia, dove da qualche tempo è possibile osservare la fioritura dei campi di lavanda anche grazie all'impegno dell'Associazione APS, Amici dei Parchi di Monteveglio e dell'Emilia. Qui l'Azienda agricola Biologica Val di Pozzo, nella sua piccola valle, ricava dai bellissimi campi di lavanda anche l'olio essenziale biologico.

Sempre in Valsamoggia, a Monte San Pietro,. un altro campo di lavanda colora i campi del Cohousing Il Mucchio, in via Silvio Venturi. e in località Ca' Bianca quelli de Le Terre Violette

Campi viola a San Lazzaro

I campi viola si possono ammirare anche in via Pedagna a San Lazzaro di Savena. Il podere curato da Paolo e dalla moglie Silvia, che è anche mosaicista.

Il giardino del cielo a Sasso Marconi

Sulle colline di Sasso Marconi, in via Iano, i campi di lavanda "Hortus Coeli", il giardino del cielo, curati da Elisabetta che realizza anche olii, cuscini, mazzolini, marmellate e caramelle.