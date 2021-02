Formaggi alla griglia o al forno: idee e ricette

Si prestano scamorze, caciocavallo, tomini, caciotte o gli erborinati, come il gorgonzola

Quello dei formaggi è un vero e proprio mondo, e le varietà e così come le forme sono innumerevoli, ma il loro consumo va al di là di quello classico da tavola, fuso sulla pizza o nella pasta al forno. E' ottimo infatti, anche alla griglia, alla brace o al forno. Si prestano sia le scamorze, che i caciocavallo, i tomini, le caciotte o gli erborinati, come il gorgonzola. Vediamo come prepararli alla griglia, unti alle erbette.

Tempo di cottura : 15 minuti

Ingredienti

fette spesse di formaggio

erbe aromatiche a scelta (rosmarino, origano,menta o anche peperoncino)

Procedimento

1) Accendere la griglia a fiamma moderata. La cottura deve essere lenta e ilò formaggio non deve sciogliersi.

2) Lasciare cuocere qualche minuto e girare

3) Unire le erbette

4) Servire caldo

Consigli: per stupire i nostri ospiti, si possono realizzarer degli spiedini con i diversi tipi di formaggio.