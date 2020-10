Guida Gambero Rosso: al Forno Brisa la migliore pizza al taglio dell'Emilia Romagna

Il Forno Brisa riceve il Premio Tre Rotelle, confermando la propria presenza nella guida Pizzerie d’Italia 2020 del Gambero Rosso. Già Premio Tre Pani della Guida Pane & Panettieri d’Italia, è l’unica in Emilia-Romagna a ricevere il più importante riconoscimento per il mondo della pizzeria nella categoria pizza a taglio.

La creatività non convenzionale tipica del Forno Brisa anima il progetto pizza fin dalla fondazione e reinterpreta un simbolo della tradizione italiana trasformandolo in un prodotto goloso, ma anche bilanciato. A occuparsene Leonardo Gombi (24 anni), Rafi Rezuan (23 anni), Nahid Hossain (19 anni) e Charles Frieberg (34 anni), guidati dall’esperienza di Pasquale Polito e Davide Sarti che, due anni fa, decisero di intraprendere un percorso di consulenza con il nutrizionista Ferdinando Giannone per rendere la pizza un piacere quotidiano al quale non rinunciare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La pizza per noi è un prodotto semplice e bilanciato, fatto di materie prime freschissime, di filiera, su una base di farine biologiche lievitata correttamente – racconta Davide Sarti attraverso una nota – La scelta dei fornitori passa dal controllo qualità interno: la selezione avviene su parametri di conoscenza del lavoro in campo, di equilibrio nutrizionale, di relazione con il produttore e, naturalmente, di gusto”. C’è spazio, inoltre, per le varianti vegetariane e vegane, che completano un menù legato anche ai piatti della tradizione bolognese come la Pizza Lasagna.