Dalle foto dei papi, alle urne cinerarie: i furti più incredibili sotto Due Torri Soldi, gioielli, ori? Anche ma non solo, a Bologna si ruba di tutto. Poi c'è chi si pente e chi è un po' sprovveduto

Foto archivio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dagli oggetti più strani ai ladri maldestri e bizzarri, sfortunati e impacciati. Negli anni di ruberie strambe abbiamo scritto parecchio. Al di là del danno causato e nel rispetto delle vittime, naturalmente, alcuni - talvolta - riescono ad avere anche un lato comico.

"Sei andato a rubare in chiesa?"

Quando nel portafoglio ci sono molte monetine, si chiede "sei andato a rubare in chiesa?" Ebbene sì, accade. Ma ci domandiamo piuttosto il perché invece delle offerte un uomo abbia tentato di rubare due quadretti dei papi, di Benedetto XVI e dell'attuale, Francesco nel Santuario della Beata Vergine di Poggio Piccolo di Castel San Pietro. Certo due pontefici in contemporanea, l'uno emerito, ormai defunto, e l'altro regnante, non è stata roba da poco, ma cosa farne di due immaginette avvolte da un telo bianco? I due quadretti sono stati trovati da due perpetue. E al ladro di papi vorremo anche chiedere il perché prima di entrare si è tolto le scarpe, come hanno riferito le forze dell'ordine ricostruendo il fatto. Ma è stato rimpatriato.

Devozione da vendere, invece, per l'uomo denunciato per il furto di alcuni ornamenti religiosi, trafugati dalla chiesa di Monghidoro: una stola per i sacramenti e un crocifisso. "Mi volevo fare una altare anche io, sono molto devoto" ha detto ai carabinieri. Tanti i furti di offerte nelle chiese e nelle canoniche, talvolta anche reiterati. Bottino di ben 800 euro, in due episodi diversi a Castiglione dei Pepoli, La prima volta il parroco lascia correre, poi scopre che il ladro prende il reddito di cittadinanza e così anche il bonario curato perde la pazienza. Quando è troppo è troppo.

Per accaparrarsi il denaro della cassetta di San Girolamo della Certosa, un altro soggetto ha utilizzato un kit fai-da-te: una rotella metrica di metallo a cui ha applicato del nastro adesivo.​ C'è dell'ingegno. Siamo davanti a un cervello ultra fino nell'imolese: il ladro che si muove con una bicicletta retrò con i copertoni bianchi, utilizza uno spago collegato a una tessera con nastro biadesivo, modificata per essere inserita negli offertori votivi in modo da “pescare” le monetine. Ancor più degna di menzione è la risposta laconica che dà ai carabinieri: “Aggia campà marescià”. Tradotto: non perdiamo tempo in interrogatori e moventi che costano tempo e denaro ai contribuenti.

Più intellettuale il ladro di una lettera scritta a mano dall’allora papa Pio IX a metà del XIX secolo e mai recapitata al vescovo dell’epoca, il cardinale Gaetano Baluffi. La missiva è datata 29 dicembre 1856 ed è stata riconsegnata dai militari nelle mani del vescovo di Imola e del direttore dell’ufficio diocesano.

Rimorsi?

Ci sono anche i ladri che si ravvedono. Come quello che entra in un'osteria di Casalfiumanese, forzando la serratura, arraffa diverse bottiglie di liquori e 200 euro dal fondo cassa. All'uscita però, l'improvviso rincrescimento. Lascia gli alcolici davanti al locale e infila i contanti nella buchetta della posta. Forse ha visto le telecamere? Ma chi siamo noi per non credere alla contrizione?

Più tempestivo il rimorso di colui che entra in farmacia e minaccia gli addetti. Il personale consegna l'incasso. Lui arraffa il malloppo, salvo poi tornare sui suoi passi, restituire i soldi e chiedere scusa.

"Sto meglio in carcere"

Dopo un furto in chiesa - aridaje - di due candelabri in ottone a San Ruffillo, l'accusato ammette di aver rubato perché preferisce farsi “rispedire” in carcere. "Stare con mia madre è peggio della galera", confessa. Acciuffato dopo l'evasione, era stato infatti arrestato per tentato furto e il giudice aveva disposto la custodia cautelare nell'appartamento della mamma. Accontentato.

Ma cosa te ne fai?

"Ma cosa te ne fai? Dove lo metti? Ma perché?" C'è il ladro di alveari, ma, ancor più furbo un apicultore che nella casetta delle api mette il Gps che permette di recuperare la refurtiva.

Campanilismi. Un furto simbolico quello del cartello "Bologna Mare" a Lido di Savio, con tanto di foto postata sui social. Dopo la petizione per chiedere l'abolizione della dicitura qualcuno ha rimosso uno dei nuovi cartelli dalle strade del lido ravennate.

Necrofili. Deplorevole l'episodio che vede protagonisti dei ladri di due urne cinerarie trafugate dal furgone parcheggiato nelle vicinanze dell’Ospedale Vecchio di Imola. Qui prodest?

Conigli nani, oche e galline rubati invece a San Martino in Argine e poi trovati a Budrio, nel giardino dell'abitazione di una 42enne.

Ma come sei messo?

Rubare "in casa" dei carabinieri? Fatto. I militari in servizio davanti alla sede della Banca D’Italia di Piazza Cavour lo sorprendono mentre tenta di portare via un’affettatrice dalla loro mensa. Non è passato inosservato.

Lei lo conosce sin da piccolo e mentre parlano in salotto si accorge che il telefono è sparito, poi lui le chiede "il riscatto", ma torna sul "luogo del delitto" perché dimentica le chiavi di casa... Che non gli servono più perchè va alla Dozza...

Poi c'è il ladro sorpreso all'interno della tabaccheria che dice all'esercente che lo ha sorpreso all'interno: "Sono rimasto chiuso dentro". Inizialmente è stato creduto, visto che il titolare non ha chiamato le forze. Poi però ha visto il negozio a soqquadro ed è sicuramente rimasto sorpreso quando se lo è ritrovato davanti perchè aveva dimenticato le chiavi casa. A quel punto ha chiamato i Carabinieri.

Poi c'è quello che vuole accarezzare due cani, ma quando la padrona rifiuta la deruba. E chi indossa un costume da Topolino e, con la scusa di vendere i palloncini ai bambini e fare le foto con loro, avvicina i familiari per depredarli. Con un costume da Banda Bassotti avrebbe destato troppi sospetti?

Cosa non si fa per i figli: è il caso dell'uomo che regala un maxi-televisore alla figlia (dopo averlo rubato). Generoso, con il portafogli degli altri....

Intrigo internazionale

Si è mosso nientepopodimenoche il Ministro della Giustizia albanese per restituire all’Ambasciatore italiano a Tirana e al Comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, il clavicordo da viaggio di autore anonimo risalente al XVIII secolo, trafugato la notte di Capodanno del 2015 e recuperato in Albania.

Sempre in tema di strumenti musicali, due uomini sono entrati in un negozio per proporre l'acquisto di un oboe che dicono di aver trovato sgomberando una cantina, ma è rubato.E i due escavatori, trafugati ad Altedo che sono stati trovati in Bulgaria?

Ritrovata dopo 28 anni la 512M Testarossa, rubata nel 1995 all'allora pilota austriaco, Gerhard Berger, nei giorni del Gran Premio di San Marino, a Imola. Si è mossa Scotland Yard. A gennaio, la Metropolitan Police di Londra ha ricevuto una segnalazione da Ferrari, che ha effettuato accertamenti su un’auto acquistata da un americano tramite un broker britannico nel 2023: dai controlli, che la casa di Maranello svolge di routine sui mezzi d'epoca, è emerso che si trattava di un bolide rubato. Più che un intrigo, una sciarada.

Maldestri

L’amministratore delegato di un’azienda di spedizioni si accorge che alcuni pacchi non arrivano a una gioielleria, colpevole un addetto alle consegne che invece di recapitarli si porta a casa due orologi del valore di 13mila euro. Arsenio Lupin al ragù.

Un furto in un negozio di abbigliamento in Piazza Galileo Galilei, di fronte alla Questura. Gli agenti appena usciti dai loro uffici, in men che non si dica, lo inseguono e lo bloccano con una giacca da 780 euro. Meglio consultare prima Google Maps.

Bisogno talmente impellente, tanto da lasciare il marsupio sulla panchina del parco per andare a fare pipi? Il ladro non dorme mai!

Se hai in macchina la refurtiva, imbocchi la strada contromano? Sì, in via Nazario Sauro.

Pazienza finita

Non ne poteva più e si è appostato nella sua auto intenzionato a scovare l’autore di alcuni furti ai danni del suo bar. Ci piace immaginarlo al buio, vestito di scuro e raggomitolato sul sedile: "Stavolta ti becco". E così è stato. Ha visto due tipi forzare la porta di ingresso e ha chiamato il 113.

Basta ponfi e bolle. Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver rubato 330 euro di prodotti anti-zanzare, soprattutto spray repellenti, in un supermercato in centro a Bologna.

E basta anche inestetismi. Il vigilante ferma un uomo che ha rubato cosmetici del valore di oltre 600 euro. In un'altra occasione, in due hanno rubato cosmetici per 1.800 euro.