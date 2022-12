Ecco "Futura", la Crescentina attenta all'ambiente dedicata a Lucio Dalla

Indegno, la crescentineria bolognese, in via San Vitale e via del Pratello, inserisce nel menù una nuova crescentina vegetariana farcita con “Carne” Plant Based vegana a base di proteine e fibre vegetali di Planted, Stracciatella di burrata e Pomodori

secchi.

S chiama “Futura” dal titolo della canzone di Lucio Dalla, ed è una dedica all'artista scomparso.

"La “carne vegetale” di Planted è fatta principalmente di piselli ed è stata scelta per il suo impatto ambientale molto basso. L’industria alimentare delle carni produce il 14,5% delle emissioni di Gas a effetto serra - scrive Indegno - superando tutto il settore dei trasporti. Secondo una stima di Eaternity, a parità di peso, la carne plant based produce il 74% di gas serra in meno e consuma il 46% di acqua in meno rispetto alla carne di pollo".

“Futura vuole essere un passo verso un’idea di cucina più sostenibile. La carne a base di legumi è un prodotto davvero interessante, non me lo aspettavo proprio ma sembra pollo” – dichiara Edoardo, uno dei titolari

Contemporaneamente, verrà lanciata la “Grande Foresta del Reno”, un'iniziativa in collaborazione con Treedom: ogni 2000 Crescentine vendute (a prescindere dalla farcitura) verrà piantato un albero in un paese in via di sviluppo: "Questo permette anche di contribuire all'assorbimento di CO 2 dall’atmosfera. Secondo una stima basata sui dati attuali, si parlerebbe di almeno 4 alberi al mese, per un totale di 48 alberi l’anno" continuano dalla crescentineria.

“Piantare alberi è qualcosa di concreto. Treedom è una realtà giovane e italiana molto Interessante. La nostra è ancora una piccola attività, ma vogliamo lanciare un segnale e abbiamo deciso di acquistare 20 Alberi ancora prima di dare il via all’iniziativa, vogliamo lanciare un segnale!”– ha detto Andrea, uno dei titolari

Gli alberi verranno piantati una volta al mese in base al numero di crescentine vendute in totale nei due negozi, mettendo come data di inizio del conteggio il primo Dicembre.