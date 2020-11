Guida Bar d’Italia 2021 di Gambero Rosso: due bolognesi premiati 

Giunta alla 21esima edizione, la guida Bar d’Italia di Gambero Rosso, in collaborazione con Illy, ha scelto 39 bar italiani cui assegnare tre tazzine e i tre chicchi. Tra le eccellenze, due locali nostrani: i bar pasticceria Gino Fabbri di via Cadriano e Dolce Salato di via Garganelli a Pianoro.

Il massimo punteggio assegnato dalla giuria tiene conto della qualità del caffè e dell’offerta complessiva.

"Tra le altre tendenze l’importanza del food, non più solo come corollario alla bevuta ma come parte integrante dell’esperienza - scrive Gambero Rosso - e se per i cocktail bar d’albergo questo era un valore già presente che spesso può sfruttare il dialogo con ristoranti prestigiosi presenti all’interno degli hotel, sono sempre più numerosi i locali con una cucina curata e pensata anche per l’abbinamento al drink, ponendosi anche come interessanti destinazioni gastronomiche - inoltre - si conferma per tutto il comparto l’attenzione sempre più alta alla sostenibilità ambientale, sia nell’ambiente che nell’utilizzo di materiali plastic free e compostabili nei contenitori per il consumo e il trasporto di cibi e bevande".

In Emilia-Romagna sono stati premiati anche Staccoli Caffè di Cattolica (RN), Bar Roma di Novellara (RE) e Nuova Pasticceria Lady di San Secondo Parmense (PR).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma anche Gamero Rosso fa i conti con "quest’anno così particolare", quindi "è stata fatta una scelta diversa. Gambero Rosso e illycaffè hanno pensato per Bar d’Italia 2021 a un’edizione speciale del premio, fortemente legata all’attuale congiuntura. Un premio riservato a chi, fatte salve qualità del prodotto e del servizio, ha dato prova di particolare resilienza. Per selezionare la rosa dei nominativi abbiamo coinvolto un parterre d’eccezione, grandi professionisti dell’eccellenza, alcune delle nostre punte di diamante e gli esercizi che sono stati premiati una o più volte come Bar dell’anno. Nessuno meglio di loro, che sta ogni giorno sul campo e tocca con mano la realtà delle cose, poteva avere le carte in regola e la sensibilità per indicare i nominativi giusti. Con un bellissimo gioco di squadra sono state scelte tre insegne: tre storie diversissime tra loro (due al Nord, in regioni particolarmente colpite dal Covid-19 e una al Sud), ma tutte fortemente simboliche".