Le 5 gelaterie più gettonate a Bologna

Ogni momento è buono per gustare un buon gelato, anche quando l'aria è più fresca e le giornate si accorciano. Sotto le Torri sono vari i locali che hanno fatto del gelato un'arte, proponendo gusti particolari, unici e mai scontati. Scopriamoli insieme!

Cremeria Funivia

La Cremeria Funivia in via Porrettana 158 propone gelati di propria produzione, insieme a granite e semifreddi e all'esterno ha anche una spazio dove sedersi. Un locale che offre gusti originali, perfetto per chi ama il gelato cremoso dal gusto intenso.

Gelateria Galliera

La geleteria Galliera il cui nome prende spunto dall'omonima via, al civico 49 offre un ampio ventaglio di gelati, anche vegani e senza glutine, e leccornie siciliane in un piccolo locale moderno dal clima vivace. Una bottega artigianale che propone costantemente nuovi gusti, frutto di esperienza e passione.

Gelateria Santo Stefano

Granite, gelati artigianali dai gusti creativi e leccornie serviti in un piccolo locale dal tocco rétro. Una gelateria e cioccolateria artigianale, dall'ambiente raccolto in via Santo Stefano 70.

Sorbetteria Castiglione

Torte, creme e sorbetti artigianali in un locale contemporaneo dove la ricerca del perfetto equilibrio tra gli ingredienti è all'ordine del giorno. Un locale che propone un gelato nè troppo freddo nè troppo zuccherino, in via Castiglione 44.



Gelateria Gianni

Tutti a Bologna conosconoo la Gelateria Gianni,da anni offre gelati artigianali in più punti della città, di cui uno sotto le Due Torri. Ogni mese è possibile trovare gusti nuovi e originali, che mischiano tradizione e innovazione per un gelato tutto da gustare.