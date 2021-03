La ricetta del gelato fatto in casa, senza gelatiera

La bella stagione si avvicina a grandi passi, quindi perchè non inaugurare le giornate più lunghe e tiepide con un gelato di nostra produzione e senza gelatiera? Il procedimento èprevede diversi passaggi, ma il risultato è ottimo.

Tempo di preparazione

30 minuti + tempo di raffreddamento

Tempo di cottura

40 minuti

Ingredienti

Gelato alla crema

2 tuorli

Zucchero 70 gr

Latte parzialmente scremato 250 ml

Panna 100 ml

Buccia grattugiata di un limone

Gelato al cioccolato

2 tuorli

Zucchero 70 gr

Latte parzialmente scremato 250 ml

Panna 100 ml

Buccia grattugiata di un limone

Cioccolato fondente 80 gr

Procedimento

Separate i tuorli dagli albumi e frullateli per un minuto con lo zucchero. Aggiungete la panna e il latte e frullate a bassissima velocità. Mettete il composto sul fuoco e cuocete a fuoco basso per circa quindici minuti, mescolando spesso perché non attacchi. Fate addensare la crema senza farla bollire. Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente unito ai due cucchiai di latte. Preparate la base che servirà per il gelato al cioccolato: frullate gli altri due tuorli con lo zucchero, aggiungete la panna, il latte e il cioccolato fondente sciolto. Frullate bene il tutto e mettete sul fuoco facendo addensare la crema al cioccolato facendo attenzione a non farla bollire. Quando anche la seconda crema sarà pronta mettetele in dei recipienti e lasciatele freddare rigirandole di tanto in tanto per evitare che si crei la pellicina in superficie. Mettete il tutto in freezer e fate ghiacciare per circa tre ore. Quando saranno ghiacciate toglietele dal frigo e frullatele separatamente. Mettete prima il gelato alla crema nel frullatore aiutandovi con un cucchiaio e riducetelo in una crema spumosa e fredda. Frullate anche il gelato al cioccolato. Una volta creata una crema morbida e fredda, rimettete entrambi nel freezer. Fate congelare per altre quattro ore. A questo punto i due gusti di gelato fatto in casa sono pronti. Serviteli in coppette, magari accompagnandoli con del topping al cioccolato o con granella di nocciole: vi basterà una paletta per gelato e un bicchiere pieno di acqua fredda in cui bagnare la paletta quando passate da un gusto all'altro.

Consigli: Per rendere morbido il vostro gelato fatto in casa, potete usare diversi tipi di addensante come la farina perché dà cremosità al latte rendendo particolarmente denso e morbido il gelato. Potrete anche utilizzare la maizena o la fecola di patate per dare la giusta consistenza al vostro gelato. Inoltre, con gli addensanti, il gelato fatto in casa non si scioglie subito e non si formano in superficie granelli di ghiaccio.

Un altro trucco per fare un gelato in casa morbido e gustoso è la mantecatura: mescolate usando solo il cucchiaio, dall'esterno verso l'interno, per sei volte, a mezz'ora di distanza, una volta messo il gelato in freezer.

Il gelato diventa molto duro in freezer e il trucco per farlo diventare nuovamente cremoso è lasciarlo scongelare in frigorifero in modo da non fargli subire un brusco innalzamento della temperatura. Per un completo scongelamento, è necessaria almeno un'ora prima di servirlo a tavola.