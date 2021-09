FOTONOTIZIA. Genova confina con Bologna? Così dice il cartello Anas

Fa sorridere l'errore sul cartello dell'Anas, tra Gorreto, in provincia di Genova, e Ottone, in provincia di Piacenza. In pratica, stando a quanto si legge, lascviata la provincia di Genova, si entrerebbe in quella di Bologna. Ne dà notizia ilPiacenza.

La Statale 45 della “Valtrebbia” coinvolge due territori. Quello della provincia di Piacenza – da Ottone fino alla nostra città – e di Genova (da Gorreto fino al capoluogo della Regione Liguria). Il confine è proprio tra Ottone e Gorreto. Anas, la società che si occupa della gestione e manutenzione di tutta la statale, ha posizionato alcuni nuovi cartelli lungo la 45. Uno, però, di colore blu, contiene una clamorosa svista.