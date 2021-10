Il protagonista di Grey's Anatomy avvistato sotto le Torri: "Bologna is growing on me"

Tre milioni di follower e una carriera da attore ben strutturata: è Giacomo Gianniotti, che nei giorni scorsi ha fatto tappa alle Serre dei Giardini Margherita. A comunicarlo lui stesso, attraverso un post sui social, dove come didascalia di una foto ha scritto : "Bologna is growing on me".

Gianniorri, romano di nascita, da giovanissimo si trasferisce a Toronto, in Canada, dopo aver già esordito in alcuni film. Una carriera iniziata da piccolo, tanto da recitare anche nell'opera The Little Years di John Mighton, prodotta da Tarragon Theatre e candidata a sette Dora Mavor Moore Award, ed è stato anche tra i protagonisti dell'unidicesima stagione della serie Grey's Anatomy.