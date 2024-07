Lutto per Gianluca Vacchi: sui social la dedica d'amore per il suo Gordo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lutto condiviso via social per Gianluca Vacchi: "Nella notte tra lunedì e martedì, il nostro amato figlio Gordo ci ha lasciati per diventare l'angelo che è sempre stato nella sua vita. Da quando la mia amata Sharon lo ha portato nella mia vita e ho avuto l'opportunità di diventare suo padre, perché è stato il mio primo figlio, ho capito che essere genitori è un'opportunità che Dio ci dà per conoscere una forma di amore superiore e lui mi ha insegnato il senso profondo dell'amore incondizionato, unico e vero.

Sei stato un figlio per me, il primo, ti ho amato immensamente e hai riempito ogni secondo della mia vita con il tuo amore profondo e il tuo sguardo sempre in attesa".

Sono le parole che il dj e influencer bolognese dedica all'amato cagnone, scomparso la scorsa notte. Per lui uno di famiglia. Un figlio, come spiega Vacchi lasciandosi andare ai ricordi: "Grazie per tutte le notti in cui - aggiunge - ascoltando una variazione del mio respiro o del mio tono di voce scendevi dalla tua poltrona accanto al mio letto e venivi a mettermi la zampa addosso fino a quando non mi vedevi calmare. Grazie per essere il mio supporto emotivo, il primo interlocutore della mia anima, sì, perché tu la sentivi come nessun altro. Sei stato un angelo, il regalo più grande, insieme a mia figlia, che ho ricevuto nella vita... Hai resistito per restare al nostro fianco e quando non ce l'hai fatta più ci hai detto addio lasciandoci un vuoto incolmabile".

Il dj non nasconde il dolore. Usa parole che probabilmente non tutti riescono a comprendere, sicuramente non chi non ha intrecciato un legame così profondo con un amico a 4 zampe.